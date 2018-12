Marco Borsato wint Drone Award

De clip bestaat volledig uit dronebeelden en is door het publiek verkozen tot beste dronevideo van het jaar. De zanger is blij verrast met het winnen van een Drone Award: „Als groot liefhebber van drones geef ik deze award een mooie plaats in mijn prijzenkast.”

Marco Borsato mag de prijs gewonnen hebben en is zelf een fervent dronevlieger, maar hij maakte de opnames van de videoclip niet zelf. „Alle eer gaat volledig naar de maker van de videoclip”, zo licht Borsato bescheiden toe. De luchtopnames werden gemaakt door Jelte Keur, een professionele filmmaker, die in 2014 al de prijs won met zijn spraakmakende dronevideo van de Utrechtse Domtoren.

De Drone Awards worden sinds 2014 jaarlijks uitgereikt aan de beste dronevideo’s van het jaar. De organisatie erkent de twee belangrijkste specialismen binnen drone-cinematografie: Luchtfotografie en Racing. Uit de honderden inzendingen werden in beide categorieën vier video’s genomineerd waarvan er één per categorie door het publiek is verkozen tot beste dronevideo van het jaar. De video van Rene Sebastian uit Best won de Drone Award in de categorie Racing.