Roxeanne Hazes heeft hoop op verzoening met André opgegeven

Roxeanne (25) maakt zich op voor de eerste kerst als moeder. „Vroeger had ik altijd een dip tijdens die koude kerstdagen, maar sinds ik met Erik ben, geniet ik er echt van. Het is zo’n rijkdom om die kleine er nu ook bij te hebben.”

Dat ze haar broertje André niet ziet tijdens de feestdagen, daar is ze inmiddels wel aan gewend. „Bovendien heeft hij ook zijn eigen leven, dus ik snap heel goed dat hij kerst gezellig met zijn eigen gezin viert. Ik heb altijd gezegd: ’Mijn deur staat voor hem open’. Maar nu is dat niet meer wagenwijd, ik ben ook klaar met hopen dat het goedkomt.”

„Ik wil mijn aandacht even in mijn gezin stoppen en ik kan alleen een goede moeder voor Fender en vrouw voor Erik zijn als ik in het nu leef, in plaats van in het verleden.”