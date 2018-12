Michael Boogerd vervangt Dan Karaty in finale Boxing Stars

Dan Karaty heeft een scheurtje in zijn biceps en vond het onverantwoord om daarmee de boksring in te gaan. Michael Boogerd werd daarom dinsdagavond laat benaderd om de finale in de klasse lichtgewicht te boksen. Hij verloor vorige week van de bekende danser. „Ik geloof het nog niet echt. Ze belden me gisterenavond nog heel laat op, toen lag ik eigenlijk al in bed. Toen belden ze nog een keertje en toen kon ik geen nee zeggen. Ik mag vanavond weer aan de bak”, zei Boogerd woensdagochtend in de ochtendshow van Giel Beelen op Radio Veronica.

„Het is zeker niet niks. Vorige week was ik niet helemaal mijzelf. Normaal vind je het nog wel leuk als je een revanche krijgt, maar ik moet zeggen dat ik na mijn eerste wedstrijd niet meer echt volle bak heb kunnen trainen zoals ik wil. Het was vorige week al niet echt top, dus ik verwacht niet dat het nu heel veel beter zal zijn. Maar ik heb ja gezegd, want ik kan slecht nee zeggen.”