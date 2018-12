Najib Amhali zingt met Wesly Bronkhorst in AFAS Live

Najib, die een groot fan is van Wesly, is hierover in zijn nopjes. „Zingen is mijn lust en mijn leven. Ik kan er zo van genieten. Afgelopen zomer liet Wesly mij een nummer horen van zijn nieuwe cd, dat heet Trots op jou. De tranen schoten van emotie in mijn ogen. Dat is het mooie van muziek.”

„De liefde daarvoor heb ik van mijn vader. Hij speelde verschillende instrumenten en zong. Het was een genot om hem thuis te horen zingen toen ik een kleine jongen was. Pa is erg belangrijk voor mij geweest, hij heeft mij gevormd wie ik nu ben. Het is jammer dat hij mijn grote succes niet meer heeft meegemaakt. Wat zal hij het prachtig hebben gevonden als ik in de AFAS had gestaan, niet als komiek, maar een keer als zanger.”

