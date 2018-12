Acteur Josh Henderson gearresteerd voor inbraak bij buren

Bronnen rond de voormalige Desperate Housewives-acteur zeggen dat hij onschuldig is en dat de arrestatie een misverstand is dat is veroorzaakt door korrelige beelden van de bewakingscamera. De buren van Josh merkten bij thuiskomst in het weekend dat ze voor een bedrag van zevenduizend dollar aan sieraden kwijt waren. Ze belden de politie en controleerden de beelden van de bewakingscamera.

De buren beweren dat ze Josh op de beelden zagen, samen met twee andere inbrekers. Op de beelden is te zien hoe drie mannen in hoodies over een balkon klimmen. Op dinsdag stond de politie bij Josh op de stoep. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau op verdenking van inbraak. Nog dezelfde dag mocht hij naar huis.

Uit wederhoor van TMZ blijkt dat er mogelijk sprake is van een vergissing en dat een van de inbrekers per ongeluk voor Josh werd aangezien. „Josh werd aanvankelijk ten onrechte geïdentificeerd als gevolg van korrelige beveiligingsbeelden”, luidt het verweer. „Hij werkt volledig mee aan het onderzoek. Hij heeft niets met dit alles te maken en dat zal spoedig blijken uit de bewijzen. Josh is onschuldig en we hebben er alle vertrouwen in dat hij snel wordt vrijgesproken.”