Madame Tussauds stuurt Trump de straat op

Negen medewerkers van Madame Tussauds hebben twee maanden lang aan het masker van de Amerikaanse president gewerkt. Het is voor het eerst dat er in Amsterdam met deze techniek wordt gewerkt en dat er een levend beeld tussen de wassenbeelden rondloopt. Madame Tussauds heeft de dubbelganger van Trump al de straten van Amsterdam opgestuurd voor een promotievideo op YouTube.

Trump is te zien in de periode van 21 tot en met 30 december. „Het is heel bijzonder hoe realistisch dit is en we zijn erg benieuwd naar de reacties van onze bezoekers”, zegt de woordvoerder van het museum.