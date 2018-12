Editors naar Down The Rabbit Hole

Andere namen in de line-up zijn Foals, Robyn, Skepta en The Roots. Down The Rabbit Hole is in het weekend van 5 tot en met 7 juli in de Groene Heuvels bij Beuningen. Het festivalterrein biedt plaats aan maximaal 35.000 bezoekers. Vorig jaar was het festival uitverkocht.

