Miranda Sings bevallen van zoontje

In Ariana Grande’s videoclip Thank U, Next is Colleen nog hoogzwanger te zien, maar inmiddels is ze de trotse mama van een jongetje. „Ik houd zoveel van hem”, schrijft ze bij een vertederende foto op Instagram, waarbij het kleine mannetje op haar borst ligt. „Hij is perfect”, reageert ze op Twitter. Voorafgaand aan de bevalling waarschuwde ze haar volgers al met een foto van haarzelf in het ziekenhuisbed: „Daar gaan we dan.”

De bevalling kwam iets eerder dan verwacht. „Hij kwam zo vroeg omdat hij Kerstmis niet wilde missen.” Ze vervolgt haar bericht met een grapje. “Ik ben zò blij dat ik niet meer zwanger ben.” Ook laat ze weten dat er binnenkort nog een video van de geboorte van haar ’perfecte kleine engeltje’ online zal komen. „Het zal een tijdje duren, dus heb geduld. Ik heb een paar dagen nodig om naar mijn schattige zoon te kijken.”

Haar kanalen hebben samen meer dan 16 miljoen abonnees. Op het kanaal dat volledig aan Miranda Sings is opgedragen heeft ze sinds deze week 10 miljoen abonnees, een serieuze mijlpaal.