Roxeanne Hazes wil huismoeder worden

Roxeanne zou graag meer tijd door willen brengen met haar zoontje Fender en haar verloofde Erik. „Laatst zei ik hardop tegen Erik: ’Ik ga nu even een paar jaar goed geld verdienen en intussen een fucking goede moeder zijn, en dan stop ik er gewoon mee’,” vertelt ze tegen Grazia.

Voorlopig zit het er nog niet in om rustig aan te doen. Roxeanne is druk met een nieuw album en volgend jaar staat ze onder meer in Paradiso. „Ik wil Fender het mooie leven bieden dat ik ook heb gehad als kind, dus ga ik nu keihard bikkelen. Maar het lijkt me heerlijk om over een tijdje met mijn gezin naar het buitenland te verhuizen en op een berg te gaan zitten met geiten om ons heen.”

