Rowwen Hèze bij nieuwe namen voor Paaspop

Vorige maand kondigde Paaspop al veertig acts aan, waaronder singer-songwriter Passenger, Oscar and the Wolf, Clean Bandit en Ilse DeLange. Woensdag werd de line-up uitgebreid met Novastar, D-Sturb, Flonti Stacks en The Gaslamp Killer.

Paaspop, traditioneel de opening van het festivalseizoen, wordt van vrijdag 19 april tot en met zondag 21 april gehouden in het Brabantse Schijndel. De komende maanden worden de overige acts bekendgemaakt.