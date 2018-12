Realityserie rond voetbalteam van Daan Boom

De serie biedt een kijkje in het amateurvoetbal op de zondag en de gemiddelde vrijetijdsbesteding van de voetballende amateurs. In elke aflevering staat een teamgenoot van Daan centraal. Daan volgt zijn teamgenoten naast de wedstrijd op het werk, thuis en op de club.

„Ondanks dat we er ongeveer elke wedstrijd met gênante cijfers afgaan, is de passie binnen het team groot”, zegt Daan, die vorig jaar met zijn team onderaan eindigde met 104 goals tegen. „De zondag is voor velen een vorm van ontspanning en ontsnapping aan het dagelijks leven. En ondanks de grote karakterverschillen is de saamhorigheid groot. Want of je nou kok van beroep bent, je lijdt aan ADHD of je bent promovendus in de scheikunde, we hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: ooit een keer kampioen worden. Daar gaan we voor.”