Reinout Oerlemans: ’In Nederland is Daniëlle mijn vrouw, hier ben ik de man van’

Over het waarom ze naar de Verenigde Staten zijn geëmigreerd, vertelt Reinout dat Nederland maar een klein land is in vergelijking met Amerika. „Als je het hier maakt heb je een veel langere weg afgelegd. Dat vind ik spectaculair en leuk.”

Niet alleen Reinout, maar ook zijn vrouw Daniëlle heeft succes aan de andere kant van de oceaan. Een groot voorbeeld daarvan is de miljoenenvilla in Los Angeles die zij liet renoveren en daarna samen met Reinout heeft verkocht voor een schamele 70 miljoen dollar aan zanger The Weeknd. The Wall Street Journal noemde dat destijds één van de grootste woningtransacties in Los Angeles. „In Nederland is Daniëlle mijn vrouw, hier ben ik de man van. We hebben alles in Nederland opgegeven om hier onszelf opnieuw uit te vinden. Ook om onze relatie opnieuw uit te vinden”, aldus Reinout.

Presentator Frank Evenblij blikt ook met Reinout terug op de hartaanval die hij kreeg na een hockeywedstrijd. Daarover zegt Reinout: „Ongelooflijk interessante tijd. Omdat het zo jezelf weer terugwerpt op: ’Wat is nou belangrijk?’.” Ook is er hem één ding altijd bijgebleven. „In de ambulance van het Gooi naar Amsterdam was er een ambulancemedewerker en die pakte mijn hand vast. Dat zal ik nooit vergeten.”