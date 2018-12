’Harry en Meghan op kerstmarkt Berlijn’

Museum Madame Tussauds in Berlijn pakte dinsdag uit met een stevige stunt en bracht de wassen beelden van prins Harry en Meghan tot leven. Twee acteurs kregen een wassen masker aangemeten en maakten vervolgens de kerstmarkt in de Duitse hoofdstad onveilig.

Madame Tussauds in Amsterdam introduceert in de kerstvakantie een attractie in de vorm van een bewegende Donald Trump.

