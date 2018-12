Nick Cave noemt boycot tegen Israël ’laf’ en ’schandalig’

Vorig jaar had Cave met zijn band The Bad Seeds twee shows in Tel Aviv, wat hem een stortvloed aan kritiek opleverde van artiesten als Roger Waters, Thurston Moore en Brian Eno, die zich verzetten tegen de bezetting van Palestijns gebied door Israël en daarom weigeren om in het land op te treden.

’Blijf trouw aan je steun voor degenen die Israëlische aanvallen op Gaza hebben bestreden’, stond te lezen in een open brief aan Cave. ’Sta voor vrijheid.’

Prinicipeel

In een mail aan Eno, onder meer bekend van Roxy Music, schrijft Cave: „Ik steun de huidige regering in Israël niet, net als dat mijn beslissing om in het land op te treden geen enkele vorm van tactische steun is voor het beleid van die regering.” De zanger voegt eraan toe dat hij „zich bewust is van de onrechtvaardigheden waarmee de Palestijnse bevolking te maken heeft” en hoopt „dat hun lijden wordt beëindigd via een alomvattende en rechtvaardige oplossing.”

Volgens de Australische liedjesschrijver – die benadrukt dat hij 150.000 pond aan liefdadigheidsgeld heeft opgehaald voor de pro-Palestijnse Hoping Foundation – is juist de „laffe” en „schandalige” boycot een van de redenen dat hij wél in Israël optreedt. „Niet omdat ik een specifieke politieke voorkeur heb, maar omdat ik principieel tegen mensen ben die muzikanten pesten, voor schut zetten of hen het zwijgen willen opleggen”