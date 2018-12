Genomineerden Musical Awards 2019 bekend

The Addams Family kreeg onder andere nominaties voor beste vrouwelijke en beste mannelijke hoofdrol, met Pia Douwes en Johnny Kraaijkamp. Zij strijden onder meer tegen Plien van Bennekom, die kans maakt kans met haar rol in Selma Ann Louis en Jon van Eerd met zijn eigen Charley, de komische musical waarin hij de hoofdrol speelt. Jon van Eerd schreef eveneens het script en de liedteksten voor The Addams Family en maakt daarmee ook kans op de prijs voor beste script, liedteksten en vertaling.

In totaal kreeg The Addams Family maar liefst elf nominaties. Selma Ann Louis en Het Pauperparadijs wisten elk zes nominaties in de wacht te slepen. De nominaties zijn toegekend door een vakjury, voorgezeten door Cornald Maas. Ook Irene Moors en Michiel van Erp maken deel uit van de zevenkoppige jury.

De prijsuitreiking vindt plaats op 23 januari 2019 in het RAI Theater in Amsterdam en wordt om 21.15 uur live uitgezonden door AVROTROS op NPO1. Het gala wordt gepresenteerd door Frits Sissing. Naast de prijzen van de vakjury wordt er ook een publieksprijs uitgereikt voor Beste Musical.