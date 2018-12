Jennifer Aniston: ’De mannen houden Friends-reünie tegen’

„De meiden zeggen altijd dat we het heel graag weer willen doen”, verklapt Aniston aan James Corden in zijn talkshow. „Maar de jongens zijn om de een of andere reden minder enthousiast over het idee”, stelt ze het publiek teleur.

„We hebben dus besloten dat we over veertig jaar een remake gaan maken van The Golden Girls!”, grapt Jennifer.

Het maakt overigens niet echt uit de mannen een reünie zien zitten of niet. David Crane en Marta Kauffman, de bedenkers van de serie, hebben eerder al laten weten dat er wat hen betreft nooit een vervolg op de serie komt. „We hebben de show precies het juiste einde gegeven. Om die karakters nu weer nieuw leven in te blazen, is echt een slecht idee. Je wil hen niet meer in dat koffiezaakje zien zitten.”