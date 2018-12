SLAM! begint jaar met nieuwe programmering

„De SLAM!40 is na de MixMarathon het populairste programma onder de luisteraars van SLAM!”, zegt Anton van Lieshout van SLAM! „Juist om die reden brengen we deze hitlijst voortaan op donderdagmiddag, eerder in de week dan andere lijsten. Zo kun je aan het eind van je werkdag óf juist onderweg naar huis genieten van de veertig populairste dancetracks van het moment..”

Per januari gaat de radiozender nog meer inspelen op de belangrijkste behoefte van haar luisteraars: veel muziek. „De energieke muziekmix van SLAM! is volgens ons alles wat je nodig hebt om je werkdag door te komen. De presentatie van deze uren overdag is goed in handen bij doorgewinterde SLAM! DJ’s als Joost Burger, Jordi Warners en Michiel Jurrjens. Met Joey als uitbreiding van het vaste team zijn we helemaal klaar voor het komende jaar.” aldus van Lieshout. SLAM! is daarmee het station voor veel, nieuwe muziek.