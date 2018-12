Michelle Obama aan kop in Boeken Top 10

Taal voor de leuk van Paulien Cornelisse klimt nog een plek naar de tweede positie. Nieuw in de top 3 is Martine Bijl met haar boek Rinkeldekink, over de hersenbloeding die zij kreeg in september 2015.

Michelle Obama is woensdag 17 april in Nederland. Ze treedt op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Tijdens de optredens geeft Obama volgens Mojo ’haar eerlijke kijk op de ervaringen en gebeurtenissen, zowel publiek als privé, die haar gevormd hebben’.