Heeft Meghan haar aangestoken? Dit doet ex-privésecretaresse nu

Met zeventien dienstjaren binnen de muren van het Britse hof, had Samantha Cohen zich wel bewezen. Niet voor niets verwierf ze de bijnaam ’De panter’. Zij kreeg dan ook de eervolle taak toebedeeld om destijds de verloofde van prins Harry in de aanloop naar het koninklijk huwelijk in mei 2018, wegwijs te maken in de gewoontes en cultuur van het paleis.

Samantha Cohen, tot voor kort de privésecretaresse van Meghan Ⓒ Hollandse Hoogte

De eervolle taak bleek ook al snel een enorm stressvolle, want Meghan liet zich niet gezeggen. En met al haar jaren aan ervaring, werd Meghans vermeende veeleisendheid Samantha toch teveel. Nog datzelfde jaar kondigde ze al haar ontslag aan. Professioneel als ze is, besloot ze nog aan te blijven tot de reis naar Afrika van Harry en Meghan in september dit jaar. En haar werk werd er bepaald niet gemakkelijker op, want de ene na de andere storm van kritiek op het stel barstte los.

’Hypocriet’

Het meest heikele punt daarin was nog wel juist de actie die het koninklijke koppel het stempel ’hypocriet’ opleverde: terwijl de twee zich regelmatig hard maakten voor klimaatbescherming, vlogen ze zelf wel in een paar maanden tijd een aantal keer met enorm vervuilende privéjets naar hun bestemmingen.

Maar zou Meghan ondanks haar hypocrisie toch iets van haar passie hebben overgebracht op Samantha? Die heeft namelijk al direct een nieuwe baan die geheel in het straatje van haar voormalig protégé zal passen: ze wordt medevoorzitter van de raad van bestuur van milieuorganisatie Cool Earth.

De voormalig voorzitter en mede-oprichter noemt Samantha’s komst dan ook ’een gigantische stap naar voren’. En niet voor niets: met haar laatste hectische jaren is crisismanagement Samantha niet vreemd.