Nienke Plas stond er tijdens zwangerschap alleen voor

Van de de vierde tot zevende maand van haar zwangerschap stond Nienke er helemaal alleen voor. Haar vriendje had meer interesse in festivals dan in zijn vriendin en aanstaande kindje. „Een zomer lang is hij op stap geweest”, vertelt Nienke in een openhartig interview met Viva.

Maar ook dit verhaal is niet zo zwart-wit als het soms lijkt. Nienke legt uit dat Resley het erg lastig vond dat hij zo snel vader zou worden en dus besloot ze hem wat vrijheid te geven. „Ga lekker feesten en kom thuis als je niet meer kunt. Er is één grens: steek nergens je tong en je piemel in.’’

Resley volgde haar advies op en genoot drie maanden lang van zijn vrijheid. Precies op tijd besloot hij terug te keren naar Nienke; zij beviel vier weken te vroeg van haar zoontje Frenky-Dean.