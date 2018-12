Demi Lovato meest gezocht via Google in VS

Demi haalde in de zomer het nieuws, nadat ze met spoed was opgenomen in het ziekenhuis vanwege een overdosis. De zangeres versloeg in de toplijst van zoekopdrachten naar beroemdheden Meghan Markle en Brett Kavanaugh.

In de lijst van zoekopdrachten naar muzikanten staat Enimen tweede, voor Ariana Grande. Opvallend is de tiende plek van de Britse rockband Queen. Dankzij de film over het leven van zanger Freddie Mercury is de band weer populair. Dat blijkt ook in de lijst van meest gezochte songs in de VS. De klassieker Bohemian Rhapsody staat daarin op de eerste plek.