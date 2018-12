Ellen DeGeneres denkt na over einde show

In The New York Times laat DeGeneres weten te twijfelen over haar toekomst als presentatrice. Haar broer vindt juist dat Ellen haar werk moet blijven doen, omdat ’het land haar positieve, verbindende aanwezigheid op televisie nodig heeft, nu Trump aan de macht is’. Ellens vrouw Portia de Rossi ziet juist graag dat ze stopt met de talkshow.

„Ze wordt kwaad als mijn broer me zegt dat ik er niet mee moet stoppen”, vertelt de presentatrice. De Rossi vindt echter dat haar vrouw meer in haar mars heeft. „Ze is zo’n geweldige actrice en stand-up-comedienne. Ze heeft deze talkshow niet nodig om haar creativiteit te uiten. Er zijn nog andere dingen die ze kan aanpakken.”

Ook Ellen erkent dat ze graag andere projecten aan zou willen pakken en graag weer eens in een film zou willen spelen. „Het liefst een onaantrekkelijk persoon.”