Liam Payne geeft virtual reality-concert in Londen

Het concert van Liam wordt georganiseerd door MelodyVR, een Britse startup die sinds een aantal maanden on demand virtual realityshows aanbiedt van diverse artiesten. Het concert van Liam wordt het eerste optreden dat live wordt uitgezonden via de app van het bedrijf.

Mensen met een Oculus Go of Samsung GearVR headset kunnen het concert bekijken. Ze kunnen zelf beslissen vanaf welk camerapunt ze het optreden willen bekijken en ze kunnen tijdens de show ook van camerastandpunt wisselen. MelodyVR belooft nog meer snufjes tijdens het concert in petto te hebben voor de kijkers.

Een paar landen

Liam is erg enthousiast over de show. „Het wordt natuurlijk geweldig voor de mensen die er live bij zijn”, zegt hij. „Maar het feit dat mensen over de hele wereld mijn optreden live kunnen volgen, maar het allemaal heel erg speciaal.”

De app van MelodyVR is is een paar landen beschikbaar. Naast de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kunnen ook kijkers in Nederland, Zweden, België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk de show live volgen.