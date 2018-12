Gordons nieuwe geluk duurde nog geen dag

DAT VERTELT GORDON MORGEN IN EEN GESPREK MET PAGINA PRIVÉ.

Nog geen 24 uur nadat Ryk uit Kaapstad vorige week in de VIP-lounge van Schiphol met Gordon werd herenigd, stond hij daar met zijn koffers ook alweer in te checken voor de terugvlucht. Tussendoor deed het nieuwbakken stel nog wel even samen de LXRY-beurs aan.

„Maar het was weer een drama”, vertelt Gordon, „drie maanden geleden had ik die jongen in Kaapstad leren kennen en ik had hem uitgenodigd naar Amsterdam te komen. Maar hij heeft op het vliegveld in een hotel geslapen en de volgende ochtend is hij alweer teruggevlogen.”

Ryks reis naar Amsterdam – businessclass – kreeg zo meer weg van een luxe dagexcursie.

Wat er precies misging, dat wil Gordon niet vertellen.

Hijzelf is nu naar Londen vertrokken om daar wat kerstinkopen te doen.