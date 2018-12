Steve Carell aangereden door enthousiaste fan

„Het was een vreemde ervaring”, zegt Carell over de aanrijding. „Alles vertraagde. Ik rolde, stond op en was oké.” Toen hij overeind krabbelde, bleek de vrouw achter het stuur een groot fan van de Office-acteur.

In eerste instantie was de bestuurder geschrokken omdat ze iemand had aangereden, vervolgens maakte die schrik plaats voor verbazing over wie het was die ze had geschept, zegt Carell lachend. „Ze was zo opgewonden dat ze mij had geraakt.”

Waarschijnlijk wordt de acteur en komiek in de toekomst niet meer aangereden. Ellen gaf hem een verlicht fluorescerend hesje en een helm met flikkerende lampjes cadeau.