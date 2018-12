Zoon voor BZV-boer Leo

Het jongetje heeft de naam Guus gekregen, zo vertellen de twee op de website van het programma. Het zusje van Leo speelde een bijzondere rol tijdens de bevalling. „Mijn zusje is verloskundige, dus die is ’s nachts meteen gekomen. Het is heel erg fijn en vertrouwd dat je zusje dat kan doen. We luisteren gewoon naar haar en dan komt het wel goed.”

Ⓒ KRO-NCRV

Dertien maanden geleden kregen Leo, die meedeed in het seizoen 2014/2015, en Eline al zoontje Ties. „Vlak na de geboorte hebben we Ties uit bed gehaald en hebben we hem zijn broertje laten zien. Hij zat zo nieuwsgierig uit z’n ogen te kijken… Dat is zo mooi. Prachtventje is het.”