Meer dan overleven

Pia Douwes Ⓒ Avrotros

Ze moet zo hard lachen om haar voornemen dat ze het bijna niet uit haar mond krijgt. Maar Pia Douwes heeft besloten meer tijd voor zichzelf te nemen. „Mijn vrienden weten: Douwes is altijd on the go. Maar ik wil overal waar ik ben een moment inbouwen om goed te kunnen leven. Niet overleven, dat wil ik niet meer. Hoe dat moet, weet ik wel.”