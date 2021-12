Chris Wallace na achttien jaar weg bij Fox News

Wallace vindt het na achttien jaar tijd voor iets anders, zei hij. „Ik wil iets nieuws proberen, verder gaan dan de politiek en kijken naar alle dingen waarin ik geïnteresseerd ben. Ik ben klaar voor een nieuw avontuur”, kondigde hij zijn vertrek aan. „En dus - voor de laatste keer, beste vrienden - dat was het voor vandaag. Heb een goede week. En ik hoop dat je Fox News Sunday blijft kijken.”

Deadline meldt op basis van een bron dat het contract van Wallace aan het einde van het jaar afloopt. Het is nog onduidelijk wie hem gaat opvolgen. Wallace begon in 2003 bij Fox News en werkte daarvoor bij ABC News en NBC News. In zijn eigen programma Fox News Sunday interviewde hij onder meer presidenten en wereldleiders. Hij was een van de meest prominente hosts van Fox News en is meerdere keren bekritiseerd door president Donald Trump.

Ook het eerste debat dat Wallace leidde tussen Donald Trump en Joe Biden zorgde voor flink wat kritiek aan zijn adres. De journalist zou het gesprek alle kanten op hebben laten vliegen, omdat met name president Trump zijn opponent Biden continue onderbrak als hij aan het woord was. Hoewel Wallace Trump meerdere malen tot de orde probeerde te roepen, had de president daar lak aan en praatte hij gewoon door terwijl Biden sprak.