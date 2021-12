Travis Scott hoorde nieuws over festivaldoden pas laat

„Zelfs na de show had ik niet precies door wat er was gebeurd, tot enkele minuten voor de persconferentie”, vertelt Scott in een gesprek met Charlamagne Tha God op YouTube. „En zelfs toen had ik zoiets van: huh wat? Er vallen wel eens mensen flauw, die dingen gebeuren tijdens concerten, maar zoiets?”

Bij het Astroworld Festival in het Amerikaanse Houston, waar 50.000 mensen waren, kwamen begin november tien festivalgangers om het leven en raakten tientallen mensen gewond door gedrang op het veld. Hoe de situatie tijdens het festival zo uit de hand kon lopen, wordt nog onderzocht.

Veilige omgeving

Fans probeerden de aandacht van Scott te trekken tijdens zijn optreden in de hoop de show te stoppen, maar de rapper had niets door. „Als je zoiets hoort, wil je meteen stoppen. Je wilt altijd dat het goed gaat met de fans”, zegt hij. „Maar ik heb er niets van gehoord.”

De optredens van Scott staan ook wel bekend als wild, maar volgens de rapper gebeurt dat altijd in „een veilige omgeving.” „Er zijn daar geen mensen geweest die opzettelijk schade wilden aanrichten. Ze wilden gewoon een leuke tijd hebben, en dan gebeurt dit. We moeten echt uitzoeken wat er precies is gebeurd.”