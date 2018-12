Netflix maakt cast Brief Voor De Koning bekend

Amir Wilson speelt Tiuri. De schildknaap moet een belangrijke brief naar de koning brengen. Hij was eerder te zien in The Secret Garden. Tiuri krijgt hulp van Lavinia, die rol wordt gespeeld door Rudy Serkis. Nathanael Saleh, bekend van zijn rol in Mary Poppins Returns, speelt de jongere broer van Tiuri.

Yorick van Wageningen, eerder te zien in The Girl with the Dragon Tattoo, neemt de rol van de koning op zich. Er is ook een rol weggelegd voor Gijs Blom.

Intussen zijn de opnamen in Nieuw-Zeeland afgerond. Begin volgend jaar staan opnamen in Praag op het programma.