Neil Young claimt winst op sponsor

De 73-jarige zanger en liedjesschrijver hekelde Barclays omdat het fossiele brandstoffen financiert. „Ik geloof in de wetenschap”, schreef Young op zijn website. „En ik maak me zorgen over de klimaatcrisis en de verregaande wereldwijde gevolgen daarvan.”

Daardoor leek de show op losse schroeven te staan, maar nu kraait de rocker victorie. „Hyde Park - Door niemand gesponsord”, valt op zijn website te lezen. „We zijn dolblij dat we de show kunnen geven!”

Overigens was het financieringsbeleid van Barclays niet het enige waar Young verbolgen over was. De organisatoren van de show in Londen hadden de kaarten te vroeg in de verkoop gedaan, meende de muzikant achter nummers als Old Man, Heart of Gold en Rockin’ in The Free World.