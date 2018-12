Bokstitel voor Juvat Westendorp

Joey was de gedoodverfde favoriet voor de titel in het zwaargewicht. In eerdere gevechten had hij zijn visitekaartje afgegeven. Juvat kende echter een goede eerste ronde en ook in ronde 2 kwam hij een aantal keren goed door. Vol vuur begon de acteur vervolgens aan de laatste ronde. Joey kwam flink onder druk te staan en had geen antwoord op de aanvallen van zijn fellere tegenstander. Uiteindelijk was het een close call en ging de titel verdiend naar Juvat.

„Ik heb gewoon verloren, ik ben een lul”, zei de duidelijk teleurgestelde Joey. „Het was echt zwaar”, zei de kersverse kampioen. Hij beaamde dat Joey een goede tegenstander was. „Hij kan goed slaan.”

Lichtgewicht

In het lichtgewicht ging de titel naar Rein van Duivenboden. De acteur was duidelijk een maatje te groot voor de oud-wielrenner Michael Boogerd. Michael wist dinsdagavond pas dat hij in de ring moest verschijnen. Dan Karaty, de man die hem in de halve eindstrijd elimineerde, kon vanwege een blessure niet in actie komen. De door oud-bokser Don Diego Poeder getrainde Michael startte fanatiek, maar Rein wist de aanvallen te pareren en pakte steeds zijn puntjes. Een wanhoopsoffensief in de laatste ronde van Michael kon daar niets aan veranderen.

Bij de vrouwen ging de zege naar Jessie Jazz Vuijk. Het model won van actrice Saar Koningsberger. Dat gebeurde op punten. „Het is zo bizar”, stamelde de winnares vlak na haar zege. „Ik ben zo trots op mezelf!” Jessie had moeite haar tranen te bedwingen. In de spannende wedstrijd trok ze de zege naar zich toe. Na een flitsende combinatie moest de scheidsrechter het gevecht even stilleggen om Saar acht tellen rust te geven.