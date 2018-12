Gordon zet nieuwe liefde na 24 uur terug op vliegtuig

Ⓒ Leo Vogelzang

Vol verwachting klopte zijn hart, toen GORDON (50) vorige week zijn nieuwe minnaar uit Zuid-Afrika afhaalde van Schiphol. Maar een dag later stond deze RYK daar ook alweer in te checken voor de terugreis. Na een paar uur in zijn villa, en een geheim bezoek aan de Masters of LXRY, bleek ook deze vurige vakantieliefde niet de ware. Gordon sluit het turbulente jaar 2018 weer anders af dan hij had gehoopt en gepland!