Vader Spears eist getuigenis Britney

Hoewel niet precies duidelijk is waarom Jamie zijn dochter onder ede wil ondervragen, blijkt uit rechtbankdocumenten in handen van Entertainment Tonight dat het verband houdt met de jaren dat zij onder curatele van haar vader stond. Het verweer dat een getuigenis emotioneel te zwaar zou zijn voor Britney gaat volgens het juridische team van Jamie niet op nu ze zich met regelmaat uitlaat over de curatele op social media en daarnaast van plan is een boek uit te brengen over de zaak.

„Britneys eigen Instagramberichten gericht aan Jamie en haar aanstaande boek zijn in tegenspraak met de bewering van Britneys raadsman dat Britney geen toelaatbaar bewijs heeft en dat haar getuigenis redelijkerwijs niet kan leiden tot de ontdekking van toelaatbaar bewijs”, aldus Jamies advocaat. Ook stelt hij dat Jamie het ’recht heeft om zijn zaak voor te bereiden en Britney te laten getuigen’ aangezien ze ’opruiende en ongefundeerde beweringen’ over hem uit.

’Belachelijk’

„Britney kan er niet omheen om te getuigen... Zelfs het tonen van enige impact op de gezondheid van Britney is geen belemmering voor haar volledige verklaring”, zei Jamies raadsman voordat hij haar aankomende boek ter sprake bracht. „Dat Britney kan praten over de problemen die ze publiekelijk aan de orde stelt (inclusief het innen van een cheque van 15 miljoen dollar), maar plotseling ’overmatig zou worden belast’ door deze rechtszaak die haar raadsman begon, is belachelijk.”

De rechter doet op 13 juli uitspraak over de mogelijke getuigenis van de zangeres.

Opmerkelijk genoeg beschuldigden de advocaten van Britney eind vorige maand Jamie er juist van dat hij al een aantal maanden probeert te ontkomen aan een getuigenis over zijn rol zijn rol als curator. „Meneer Spears kan vluchten, maar hij kan zich niet voor altijd verbergen voor zijn verplichtingen”, stelde hij toen.