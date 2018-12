Ook nieuwe single Ariana Grande gaat over exen

Volgens Ariana zijn de nieuwe song, Imagine, en haar hit Thank U, Next tekenend voor het nieuwe album waar ze aan werkt. „De plaat is grotendeels de verwerking van gefaalde, maar belangrijke, prachtige relaties in mijn leven. Maar ook het vieren van groei en het ontdekken van een nieuwe onafhankelijkheid”, deelde de 25-jarige met haar fans. „Voor degenen onder jullie die naar Imagine vragen; ik zou zeggen dat Thank U, Next om acceptatie draait, en Imagine ontkenning is. Ik hoop dat dat te volgen is.”

Op Thank U, Next noemde Ariana exen Big Sean, Ricky Alvarez, Mac Miller en Pete Davidson bij naam. In een interview met Billboard zei ze onlangs al haar relaties te waarderen. „Ik leef snel en intens, en ik maak fouten. Maar ik leer daarvan en ik ben dankbaar ongeacht de afloop.”