Armin van Buuren hoofdgast op event in Ahoy

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Armin van Buuren, meerdere malen bekroond als beste dj ter wereld, is een van de hoofdgasten op de derde editie van het BusinessBoost Live. De Nederlander doet op 20 maart 2019 op het podium in Rotterdam Ahoy het verhaal hoe hij zo’n succesvolle ondernemer is geworden.