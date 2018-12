Dries wil boxingmatch André vs Dave

Dries: „Twee fitte jongens van dezelfde leeftijd in de ring, dat zou pas geweldig zijn. Dit niveau was beneden peil en dat vinden, met mij, vele mensen uit de bokswereld ook. In 2004 heb ik zelf nog tegen EMILE RATELBAND gebokst voor het programma Sterrenboksen in Ahoy dat toen live werd uitgezonden. Natuurlijk won ik die partij gemakkelijk,maar Ratelband bleef wel op de been en daar had toch iedereen respect voor.”

