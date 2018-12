Tygo Gernandt en Tess Milne zetten zich in tegen ebola

Tygo, Eva en Tess zijn drie van de in totaal 44 Bekende Nederlanders die het werk van de hulporganisatie steunen en slachtoffers van ernstige ziektes een gezicht geven. „Ik doe mee omdat ik ebola een gezicht wil geven, zodat mijn volgers weten hoe het eruit kan zien”, zegt Van de Wijdeven. Via social media roepen de BN’ers hun volgers op geld te doneren, dat gebruikt wordt voor noodhulp of langdurige medische hulp aan slachtoffers wereldwijd.

