Jason Momoa ziet zijn roots terug in Aquaman

„Wat me meteen aantrok in het verhaal was de scheiding tussen de twee werelden”, vertelt de acteur aan BuzzE. Zelf groeide Momoa op tussen het Hawaï van zijn vader en het platteland van Ohio van zijn moeder. „Aan beide kanten was er geen diversiteit. En aan beide kanten wisten ze niets van elkaars wereld. Het is goed dat mensen tevreden zijn in hun eigen omgeving, dat ze trots zijn op waar ze vandaan komen. Maar omdat ik beide heb meegemaakt, weet ik hoe belangrijk het is om een stapje terug te doen en je te realiseren dat we maar één wereld hebben en het samen moeten rooien.”

Batman

Momoa kreeg de rol van Aquaman nadat hij auditie had gedaan om een andere superheld te spelen: Batman. Die klus ging naar Ben Affleck, maar regisseur Zack Snyder polste hem of hij ook interesse had in de rol van Arthur Curry, beter bekend onder zijn bijnaam Aquaman. „Hij zag de verbazing op m’n gezicht staan. Aquaman uit de comics is een blonde, witte gast met groen-oranje spandex aan. Ik dacht: je hebt de verkeerde kerel man.”

Maar toen hij er over nadacht, voelde Aquaman steeds logischer voor de 39-jarige acteur. „Want waarom zou je niet een half-Polynesische vent voor deze rol kiezen? Dit is onze cultuur: we eren de watergoden, we hebben enorm respect voor de zee. Het was juist een geniale beslissing.”

Planeet Aarde

Momoa vindt dan ook veel van zijn Hawaïaanse achtergrond terug in het Atlantis uit de film. „Onze eilanden waren koninkrijken, er was daar eerder elektriciteit dan in het Witte Huis. We waren Planeet Aarde. We waren zelfvoorzienend, we hadden niets nodig dat niet op het eiland te vinden was.”

Alhoewel niet letterlijk zoals Atlantis, is Hawaï ook afgezonken, stelt Momoa. „Inmiddels zijn mijn mensen te dik en is hun land van ze afgenomen.” Nu Aquaman wereldwijd in de bioscopen draait en hij volop in de spotlight staat, hoopt de acteur die situatie onder de aandacht te kunnen brengen. „Dat is iets waar ik me mee wil bezighouden, kijken wie we waren en de eilanden proberen te helen van binnenuit. Dat klinkt misschien wat hoogdravend, maar dat is het niet: iedereen die z’n verstand gebruikt ziet dat het beter kan, en niet alleen daar.”