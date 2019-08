Ook BN’ers zwaaien kinderen uit op eerste schooldag

Voor de dochters van Nicolette van Dam was het wennen. „De meiden konden gisteravond niet slapen en waren vannacht paar keer wakker van de zenuwen. Maar heel eerlijk, misschien vind ik het wel net zo spannend. M’n kleine Kiki gaat haar laatste kleuterjaar in en Lola gaat naar groep 4. Time flies maar wat is dit een leuke fase!”, schrijft de trotse moeder op Instagram.

Ⓒ Instagram/BSR Agency

De kinderen van Nicolette Kluijver kregen vanwege hun eerste schooldag een bijzondere lunchtrommel mee. Moeders stopte in elke tas een lief en persoonlijk briefje, deelde ze in haar Instagram Story. Ook voor Wendy van Dijk begon de dag speciaal. „De school is weer begonnen!! Ons moppie met haar lieve bekkie op de schoolkalender:-) Groep 6 alweer..”, schreef de presentatrice bij een kiekje van de kalender met daarop Lizzy.

Ⓒ Instagram