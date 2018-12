Miley Cyrus verhuist na bosbranden

„Normaal wonen we in Malibu, maar op dit moment wonen we in Nashville en daar raken we langzaam aan gewend”, vertelt de popster bij SiriusXM . „Ik denk dat het moeilijkste voor ons beiden nu is om terug te gaan. Heel veel mensen proberen nu terug te gaan naar huis, mensen die hun thuis niet zijn kwijtgeraakt, maar Malibu is nu niet hetzelfde voor me.”

Toen de brand hun woning bereikte, was alleen Hemsworth thuis. Het lukte hem om alle huisdieren te redden, maar alle schriften van Cyrus met haar handgeschreven teksten gingen verloren. „Dat was het moeilijkste voor mij om te verliezen, elk nummer, waaronder Malibu”, vertelde Cyrus.

De zangeres vertelde ook over haar relatiestatus met Hemsworth, met wie ze al jaren een knipperlichtrelatie heeft. „Ik noem hem mijn partner, mijn overlevingspartner. Hij vindt het niet romantisch, maar ik vind van wel.”