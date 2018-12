BLØF ook volgend jaar in Ahoy

„Het is heel bijzonder dat we na 25 jaar het meest succesvolle jaar in onze carrière beleven”, laat de band weten. „Dat maakt ons dankbaar en trots. Dat vieren we dit weekend met onze fans in Rotterdam Ahoy. En wat ons betreft volgend jaar gewoon weer.”

Door de hit Zoutelande is het succes van BLØF in België in een stroomversnelling gekomen. Het duet met de Belgische zangeres Geike Arnaert stond zes weken op nummer 1 in België en werd platina. BLØF trad onlangs twee keer op bij de zuiderburen. „We hebben vorige week leuke shows gedaan in Lotto Arena in Antwerpen en AB Brussel. Onze Belgische fans luisteren met veel aandacht en we mogen er graag komen. Op naar 7 december in de Lotto Arena in Antwerpen.”

Komend weekend staan de Zeeuwen in de Rotterdamse Ahoy. Die shows zijn uitverkocht.