Emma Watson reageert op verkeerde jeugdfoto Harry Potter-reünie: ’Ik was niet zo schattig’

Op Instagram deelde Watson woensdagavond het kiekje in kwestie, waarop Roberts te zien is met Minnie Mouse-oren op. „Ik was NIET zo schattig”, schrijft Watson bij de foto. Ze voegt er een lachende emoji aan toe en de hashtag #emmasistersforever, oftewel „Emma-zusjes voor altijd.”

De special Return to Hogwarts, die ter ere van het twintigjarig bestaan van de eerste Harry Potter-film werd gemaakt, werd op nieuwjaarsdag in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk uitgezonden op tv. In Nederland is de reünie nog niet via de officiële kanalen te bekijken, de streamingdienst HBO Max wordt hier pas later dit jaar gelanceerd.