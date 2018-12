Frank Masmeijer verlaat na tien minuten rechtbank

De voormalig tv-presentator heeft donderdag geweigerd vragen te beantwoorden van de verdediging van de medeverdachten in de grote cocaïnesmokkelzaak waarvoor hij terechtstaat. „Ik wil niet weer aan de schandpaal worden genageld. Over mijn rol heb ik alles verteld. Alles is uitgelegd. Ik heb er niks aan toe te voegen”, zei hij in een korte verklaring bij het hof van beroep in Antwerpen. Zijn advocaat, mr. Vincke, voegde daar aan toe dat Masmeijer het recht heeft om te zwijgen.

Na zijn verklaring werd de gevallen showmaster weer geboeid en afgevoerd naar zijn cel.

Hij zou vandaag door de verdediging van enkele medeverdachten ondervraagd worden over zijn rol bij de smokkel van een partij cocaïne in de Antwerpse haven.

Masmeijer vertelde vrijdag 30 november dat hij zeker „bepaalde beslissingen genomen” heeft die hem in de problemen hebben gebracht. Naar eigen zeggen was hij bemiddelaar tussen opdrachtgevers en uitvoerders. „Het spijt me als ik die mensen met elkaar in contact heb gebracht”, zei hij tegen de rechters. Masmeijer houdt vol dat hij niets heeft verdiend aan de cokesmokkel en er amper iets over wist. Op een onderschept pallet met bananen lag 467 kilo cocaïne, goed voor zo’n 23 miljoen euro.

De rechtbank veroordeelde de gevallen showman vorig jaar tot acht jaar celstraf omdat hij probeerde 467 kilo cocaïne uit de haven van Antwerpen te smokkelen.