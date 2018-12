Megan Mullally presenteert SAG Awards

„Als complete ’fangirl’ van goede acteurs over de hele wereld, ben ik helemaal in de wolken dat ik onderdeel mag zijn van het 25-jarig jubileum van de SAG Awards”, liet Megan weten in een verklaring. De organisatie achter de awards, artiestenvakbond SAG-AFTRA, koos vorig jaar voor het eerst voor een presentator bij de uitreiking. Dat was toen The Good Place-actrice Kristen Bell

Eerder woensdag werden de genomineerden voor de Screen Actors Guild Awards bekendgemaakt. A Star Is Born maakt met vier nominaties kans op de meeste beeldjes in de filmcategorieën. Bij de tv-programma’s werden The Marvelous Mrs. Maisel en Ozark het vaakst genomineerd, de series gaan ieder op voor vier awards.