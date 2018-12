Wereldpremière Sacha Polak opent IFFR

De film is een krachtig portret van de jonge moeder Jade (Vicky Knight) en gaat over moederschap, moed en zelfacceptatie in het hedendaagse Londen. „Dirty God gaat voorbij aan oppervlakkigheden en stelt vragen rond schaamte en schoonheid, haat en angst, kracht en femininiteit”, stelt Beyer. „Deze grandioze film grijpt je bij je strot, maar tekent tegelijkertijd een complex en gelaagd beeld van een sterke vrouw die met haar eigen moeilijke situatie dealt.”

Slechts enkele dagen na zijn wereldpremière in Rotterdam zal Dirty God, de eerste Engelstalige film van Polak, op het Sundance Film Festival te zien zijn als eerste Nederlandse film ooit in de World Cinema Dramatic Competition. Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) zal op de openingsavond van het IFFR aanwezig zijn. De kaartverkoop voor Dirty God op het festival is donderdag van start gegaan.