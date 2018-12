Prins Albert deelt kerstcadeaus uit

De prinses van Monaco overhandigde de tasjes, waarvan niet duidelijk is wat erin zit. Ook kregen de aanwezigen een kerstkaartje met een foto van de tweeling van Albert en Charlène. Daarop is te zien hoe prins Jacques en prinses Gabriella in feestelijke kleding poseren voor een versierde kerstboom. ’Vrolijk kerstfeest’ staat er onderaan de kaart.

Albert en Charlène hebben een speciale band met het Rode Kruis. De prins is voorzitter van het Monegaskische Rode Kruis en bezoekt ieder jaar het Rode Kruis Gala, het belangrijkste society evenement aan het begin van de zomer.

Ⓒ AFP