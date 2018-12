Jan Smit woest: optreden kan niet doorgaan door verbouwing

Schouwburg De Vereeniging in Nijmegen is namelijk bezig met een ingrijpende verbouwing en cancelt daardoor noodgewongen het optreden van Jan van vanavond. Onder andere de veiligheid van de crewleden die het geluid en licht moeten ophangen, kon niet gewaarborgd worden.

Op Twitter plaatst de zanger beelden van hoe het er op locatie uitziet. Hij is woest. „Ik heb zoiets in de afgelopen 22 jaar nog nooit meegemaakt. (...) Ben ik eindelijk van mijn keelpijn af, krijg je dit! Terwijl ik hier zelf in dit geval helemaal niets aan kan doen, wil ik toch excuses maken voor iedereen die hierdoor gedupeerd is. Zoals mijn manager Jaap Buijs vroeger zou zeggen: ’Jouw hoofd staat op die poster hè...’”

Jan moest zaterdag al twee optredens afzeggen omdat hij verkouden was en last had van keelpijn.

