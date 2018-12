Dochtertje Chantal Bles weer thuis

Het tweejarige meisje werd eerder deze week opgenomen met een longontsteking. Maar het gaat nu inmiddels weer beter met Jada, maar ze is er nog niet, zo laat Chantal weten: „Ze hoest nog enorm, wat veel pijn doet en ze ligt alleen maar tegen mij aan... Maar we zijn thuis en dat is een grote stap in de goede richting!”

Jada kreeg het de afgelopen tijd flink voor haar kiezen. Zo werd er een tumor in haar lijf ontdekt, onderging ze chemotherapie en werd ze later weer opgenomen, omdat ze last had van hoge koorts.