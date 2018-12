Excuses theater voor boze Jan Smit

De Vereeniging wordt al enkele maanden verbouwd, het gebouw krijgt nieuwe kleedkamers en een artiestenfoyer. De geplande concerten konden „over het algemeen” gewoon doorgaan, „want de technische en publieksfaciliteiten zijn op orde.” „Ondanks de verbouwing hebben de afgelopen maanden duizenden bezoekers een fijne avond gehad bij concerten en evenementen.”

Donderdag bleek het groot onderhoud toch roet in het eten te gooien. „Toen technische medewerkers van Jan Smit en van De Vereeniging de materialen naar binnen wilden brengen, bleken er helaas toch complicaties door de verbouwwerkzaamheden. In goed overleg hebben het impresariaat van de artiest en de organisatie van De Vereeniging gezamenlijk besloten om het concert te verplaatsen naar een nieuwe datum in januari in de Stadsschouwburg Nijmegen.”

Jan liet donderdagmiddag via social media weten ’not amused’ te zijn. „Ik vind het bijzonder teleurstellend dat wij hier op geen enkele wijze eerder van op de hoogte zijn gesteld!”, schreef de Volendammer op social media. Volgens hem is de veiligheid van zijn crewleden, die verantwoordelijk zijn voor licht en geluid, niet gewaarborgd. „Ik heb zoiets in de afgelopen 22 jaar nog nooit meegemaakt!”